EYT’lilere çifte bayram ikramiyesi geliyor. Tüm emeklilere enflasyon farkı ve refah payı... Bayram ikramiyesi artacak mı? Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN