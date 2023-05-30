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Bayram ikramiyesi artacak mı? Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 10:11
EYT’lilere çifte bayram ikramiyesi geliyor. Tüm emeklilere enflasyon farkı ve refah payı... Bayram ikramiyesi artacak mı? Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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