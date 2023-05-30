Vergisiz, ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar? Öğrencilere vergisiz ÖTV’siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor?

"Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Peki, Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?