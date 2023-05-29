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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Seçim Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Seçim Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

"Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca seçmen yeniden sandık başına giderek oyunu kullandı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ikinci tur seçimlerinin sona ermesinin ardından "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?" soruları gündem getirildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar.....

"Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olan kişiler ücretler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Mayıs'ta sandık başında görevli olanlar, ilk ve 2.tur ücretlerinin ne zaman verileceğini araştırıyor. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler ayrı ayrı ödeme alıyor. Peki, seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, seçimin ilk turunda görev aldıktan sonra ikinci turda da görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı.

Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında sandık görevlisi ücretleri henüz hesaplara yatırılmadı.

Sandık görevlisi ücretlerinin, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun ardından hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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