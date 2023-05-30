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Tarımda il il yeni planlama! Gıdaya erişimi kolaylaştıracak adım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Tarımda il il yeni planlama! Gıdaya erişimi kolaylaştıracak adım

Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından gözler atılacak adımlara çevrildi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerinin sırayla hayata geçirilmesi beklenirken, tarımda yeni planlamalar yapılacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Beştepe'deki balkon konuşmasında, yeni dönemde tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemin oluşturulacağının sinyallerini verdi. İl il arazi planları, arz güvenliğine sıkı takip, akıllı köyler Türkiye'nin yeni dönemdeki tarımsal politikaları arasında yer alıyor.

Artan nüfus, iklim değişikliği, doğal afetler, göç ve salgın hastalıklar, dünyada tarım ve gıda politikalarının stratejik önemini daha da belirgin hale getirirken, Başkan Erdoğan da seçimin ardından verdiği mesajlarında, inşa edilecek "Türkiye Yüzyılı"nın adımlarından birinin istikrarlı ve güçlü tarımsal üretim olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden olduğunu söyleyen Erdoğan, tarımın üçlü sistemle daha da güçleneceğine işaret etti. Yeni dönemde tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistem oluşturulacak.

İL İL ARAZİ PLANI
Milliyet'in haberine göre seçim vaatleri arasında da geniş yer bulan tarım politikaları kapsamında stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere arz güvenliği takip sistemi kurulacak. Yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere ihtisas tohum üretim bölgeleri oluşturulacak. Tarımsal desteklerde sadeleştirmeye gidilecek, kalite ve verimlilik odaklı bir model uygulanacak. Hisselilik, mülkiyet ve parçalılık gibi sebeplerle destek alamayan üreticiler kayıt altına alınarak desteklerden faydalandırılacak.

Her il için arazi kullanım planları hazırlanacak tarım, mera alanları ile tarım dışı alanları tespit edilecek. Çevre dostu yeni su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri planlanacak. Tarım ve kırsal kalkınma projelerinin tek elden yönetilmesi için Ulusal Kırsal Ağ kurulacak.

AKILLI KÖYLER
Eğitim, sağlık, iletişim ve enerji altyapısıyla birlikte üretimin merkezi olan kırsalın çiftçiler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından tercih edilen cazibe merkezileri olmasını sağlayacak, bütüncül bir kırsal alan modeli kapsamında "akıllı köyler" kurulacak. Bu köyler, öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, zarar görmüş her türlü tarımsal yapıların yer alacağı şekilde inşa edilecek.

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