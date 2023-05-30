Tarımda il il yeni planlama! Gıdaya erişimi kolaylaştıracak adım

Artan nüfus, iklim değişikliği, doğal afetler, göç ve salgın hastalıklar, dünyada tarım ve gıda politikalarının stratejik önemini daha da belirgin hale getirirken, Başkan Erdoğan da seçimin ardından verdiği mesajlarında, inşa edilecek "Türkiye Yüzyılı"nın adımlarından birinin istikrarlı ve güçlü tarımsal üretim olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden olduğunu söyleyen Erdoğan, tarımın üçlü sistemle daha da güçleneceğine işaret etti. Yeni dönemde tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistem oluşturulacak.