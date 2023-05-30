Doğal gaz ve petrol keşifleri meyvelerini verdi! Enerjide fatura yüzde 36 azaldı
Türkiye'nin cari açığının en büyük kalemlerinden olan enerji ithalatına ödenen para azalıyor. Ödenen tutar nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 oranında azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Son dönemde yapılan doğal gaz ve petrol keşiflerinin ithalat rakamlarına etkisi büyük olurken, Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı A Haber-ATV ortak yayınında yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade ederek, "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" demişti.
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.
Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,3 azaldı.
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE PETROL İTHALATI YÜZDE 33,7 AZALDI
Ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.
Başkan Erdoğan seçim öncei A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade etmişti. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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