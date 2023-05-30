İş dünyası yeni döneme büyük bir umutla bakıyor! Deprem bölgesinin Başkan Erdoğan'a desteği güven ve istikrarı sürdürecek
28 Mayıs seçiminde zafer ipini göğüsleyen Başkan Erdoğan, deprem bölgesinden rekor düzeyde oy topladı. İş dünyası, ortaya çıkan bu tablo sonucunda yeni döneme büyük bir umutla bakıyor. “Güven ve istikrara oy verdik” diyen iş insanları, “Devletimizin desteğiyle toparlanacağız” mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin yaşandığı illerden de seçimde büyük destek aldı. 11 ili kapsayan deprem felaketini yaşayan işadamları, devletin bölgeden elini hiç çekmediğini, desteği hep hissettiklerini belirterek, "Güven ve istikrara oy verdik" diyor.
ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI
Yüzde 75.77 oy oranıyla bir rekorun kırıldığı Kahramanmaraş'ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bu dönemde fiziki şartlar oluştu. Ekonomik sorunların çözümü için de hızlı adımlar bekliyoruz" dedi. Bölgede en büyük sorunun finansa erişimde yaşandığını anlatan Buluntu, "Bölgede işyerlerinin yüzde 30'u faaliyete geçti.
Diğerleri de toparlamaya çalışıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan depremzede iş insanlarımız var. O nedenle KGF kredilerinin hemen hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu bankaları bu dönemde çok destek verdi ancak özel bankaların da elini taşın altına koymasını bekliyoruz" diye konuştu. 9 Haziran'da çek takası kanununun devreye gireceğini hatırlatan Buluntu, "Bu durumda bankalar ödemelerini isteyebilir ancak 4 aydır işyerini açamayan birçok esnaf, KOBİ, sanayici var. Onlar bu durumdan dolayı sıkıntı yaşayacaktır. O nedenle 9 Haziran'dan önce acilen bölgedeki iş dünyasının finansa erişim sorunu çözülmeli" dedi.
ERDOĞAN'A GÜVENİMİZ TAM
Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk de bölgenin istikrar ve güvenden yana oy kullandığını belirterek, "Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvenimiz tam. Çok büyük bir felaket yaşadık ancak devletimiz ve milletimizin desteğiyle şehrimizin toparlanacağına inanıyoruz" dedi. Adıyaman'da ciddi bir barınma problemi yaşandığını anlatan Çelenk, "TOKİ hızlı bir şekilde konut yapımına başladı ancak özel sektörün de konut yapması gerekiyor. Deprem öncesi OSB'lerde 27 bin kişi çalışıyordu.
Bu sayı 7 bine düştü. Fabrikalar açıldı ancak personel bulamıyoruz. Farklı şehirlere gidenlerin geri gelmesi için barınma sorunu çözülmeli" ifadelerini kullandı. İş dünyasının finansa erişimde sıkıntı yaşadığını söyleyen Çelenk, şöyle devam etti: "KGF kredilerinin değişken değil sabit faizle verilmesini bekliyoruz. Hibe değil ödenek ayrılsın." Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Yeni dönemde ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyoruz. İş dünyası olarak bundan sonra da elimizi taşın alına koyacağız" dedi.
ÖZEL İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GEREKLİ
Gazıantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, bölgenin devamlılığa inandığını belirterek, istikrardan yana olduklarını vurguladı. Gaziantep ve depremi yaşamış illerin toparlanabilmesi ve eski gücüne kavuşabilmesi için bölgenin finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Ünverdi, "Üretim, ihracat ve istihdam başta olmak üzere daha fazla teşvik edilmeli, kamu tarafından bölgemize yönelik alınan mücbir sebep, vergi gibi hususlarda kolaylaştırıcı düzenlemelerin süreleri uzatılmalı, her konuda pozitif ayrım yapılmalı" dedi. Ünverdi, bölgenin cazip kılınması için özel istihdam teşvikleri alması gerektiğini anlattı.
DEİK Başkanı Nail Olpak
DENGELI KALKINMA DEVAM ETMELİ
Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacak. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz
YASED Başkanı Engin Aksoy
HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE
Derneğimiz ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi ve ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması hedefiyle oluşturulacak politikalara katkı sağlayarak daha güçlü bir Türkiye için yeni dönemde de şevkle çalışacak.
TÜROB Başkanı Müberra Eresin
MİLLET İRADESİ YANSIDI
Milletimiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini ve ikinci yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha güçlendirilmesi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için iradesini sandığa yansıtmıştır.
TMB Başkanı Erdal Eren
BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI
Seçimlerin geride kalması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılmasına, risk taşıyan bölgelerimizin de hızla depremlere hazırlıklı hale getirilmesine yönelik düzenleme ile eylemlerin kararlılıkla sürmesini öncelikli görüyoruz.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken
REFAH SEVIYESI ARTACAK
Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım, seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizin 100. yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum.
TÜGİK Başkanı Erkan Güral
ADIMLARIN DESTEKÇIYIZ
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarına göre milletimizin oyları ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak ekonomik ve sosyal alanlarda yeni başarılara imza atmamızı temenni ediyoruz. Atılımların destekçisi olacağız.
TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut
BIRLIKTE YOL ALMA ZAMANI
Seçimler artık tamamlandı. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken kadını ve erkeğiyle birlikte artık daha fazla gayret gösterme ve elbirliğiyle ülkemizi her alanda zirveye, müreffeh bir geleceğe taşımak için birlikte yol alma zamanıdır.
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