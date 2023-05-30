İş dünyası yeni döneme büyük bir umutla bakıyor! Deprem bölgesinin Başkan Erdoğan’a desteği güven ve istikrarı sürdürecek

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Yüzde 75.77 oy oranıyla bir rekorun kırıldığı Kahramanmaraş'ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bu dönemde fiziki şartlar oluştu. Ekonomik sorunların çözümü için de hızlı adımlar bekliyoruz" dedi. Bölgede en büyük sorunun finansa erişimde yaşandığını anlatan Buluntu, "Bölgede işyerlerinin yüzde 30'u faaliyete geçti.

Diğerleri de toparlamaya çalışıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan depremzede iş insanlarımız var. O nedenle KGF kredilerinin hemen hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu bankaları bu dönemde çok destek verdi ancak özel bankaların da elini taşın altına koymasını bekliyoruz" diye konuştu. 9 Haziran'da çek takası kanununun devreye gireceğini hatırlatan Buluntu, "Bu durumda bankalar ödemelerini isteyebilir ancak 4 aydır işyerini açamayan birçok esnaf, KOBİ, sanayici var. Onlar bu durumdan dolayı sıkıntı yaşayacaktır. O nedenle 9 Haziran'dan önce acilen bölgedeki iş dünyasının finansa erişim sorunu çözülmeli" dedi.