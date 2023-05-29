Seçimin ardından milyonları ilgilendiren düzenleme! Meclis’in ekonomi ajandası hazır: Gelirler artıyor!
Seçimlerin ardından tüm vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Milyonların gelirini artıracak adımlar atılırken; emeklilik, 3600 ek gösterge, kira gibi alanlarda düzenlemeler yapılacak...
Seçim süreci tamamlandı, yeni Meclis'i ve hükümeti yoğun bir gündem bekliyor. Çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili peşpeşe önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu, 100 bin taşeron işçiye kadro, 470 bin kamu görevlisine ek gösterge, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme düzenlemeleri Meclis'e taşınacak. İşte önümüzdeki döneme damgasını vuracak bazı adımlar...
Bayram ikramiyesine yeni tutar: Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapan EYT'liler dahil tüm emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni artış da gündemde. Artış yasa çıkarılarak yapılacak.
Emekliye ek zam: 7 bin 500 liranın üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur'lulara kademeli ek zam için Meclis'te yasal düzenleme yapılacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammına bir refah payı eklenmesi beklenirken, taban emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi gündemde.
Memura refah payı: Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılırken, çıkarılacak yasayla bir refah payı da ilave edilecek.
En düşük memur maaşı 22 bin lira yapılırken, kamu görevlilerinde en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme olacak. Zam memur emeklilerine de yansıtılacak. Memur maaş katsayısındaki artış 65 yaş, engelli ve evde bakım gibi aylıklara yansırken, kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.
470 bin memura ek gösterge: 1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanması için yasa çıkarılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri de 3600 ek göstergeden yararlanacak. Bu düzenlemeyle mevcut maaş katsayısına göre 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli ikramiyesi 84 bin, emekli aylığı da 2 bin 435 lira seviyesinde artacak. 35 yıl hizmeti olanın ikramiyesindeki artış ise 98 bin lirayı bulacak.
Toplu sözleşme: Ağustos ayının gelmesiyle birlikte memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde memurlara ve emeklilerine 2024-2025 yıllarında uygulanacak olan 4 ayrı zam oranı ile mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM
Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek. Yeni net ücretin 10 bin lirayı aşması bekleniyor.
Yüzde 20.92 olarak beklenen ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa net 10 bin 286 lira olacak. Asgari ücret, artış yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak. Yeni asgari ücret tüm çalışanlara yansıyacak. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek.
Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. Asgari ücrete yapılacak artış işsizlik maaşından stajyer ücretine, iş göremezlik ödeneğine kadar pek çok gelire de yansıyacak.
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