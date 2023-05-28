Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere senenin ikinci bayramında da vatandaşlara belirlenen miktardaki bu ücret sağlanmış olacak. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyordu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıklamış, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Konu hakkında tarih açıklaması gelmese de Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce ikramiye alacakların hesabına ödemeler yatırılacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
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