"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere senenin ikinci bayramında da vatandaşlara belirlenen miktardaki bu ücret sağlanmış olacak. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyordu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?