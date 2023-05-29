"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflayon verileri için bekleyiş sürüyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verisinin ne yönde olacağıyla ilgili beklenti anketi tamamlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?