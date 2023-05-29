Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?
"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı ve market alışverişlerindeki fiyatlara etki eden enflasyonun, mayıs ayında ne kadar, yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Enflasyon verilerine ilişkin beklenti, piyasa katılımcıları anketinin tamamlanmasıyla sonuçlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?
"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflayon verileri için bekleyiş sürüyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verisinin ne yönde olacağıyla ilgili beklenti anketi tamamlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?
MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00'ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,05 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 43,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 23,93 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45'inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 24,24'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?
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