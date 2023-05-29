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YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak? MÜŞAHİT para alıyor mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak? MÜŞAHİT para alıyor mu?

"Sandık müşahidi ne kadar, kaç TL alıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İkinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Sandık başında görevli kişilere ne kadar ücret verileceği merak konusu oldu. Peki, Müşahit ne demek? Sandık Müşahidi ücretleri verilecek? İşte, haberin detayları...

"Sandık müşahidi para alıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Seçim günü sandık başında görev alacak sandık görevlisi ve müşahitlerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin tamamlanmasını ardından konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?

MÜŞAHİTLİK NEDİR, NE DEMEK?

Müşahit, sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım-döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye denir.

MÜŞAHİT ÜCRETİ NE KADAR?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bu nedenle bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

MÜŞAHİT NASIL OLUNUR?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler. Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

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