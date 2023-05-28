EYT’liye bayram müjdesi: Çift ikramiye birden hesaplara yatacak!
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyen EYT’liler işlemlerinin tamamlanmasıyla biriken tüm maaşlarını alırken, çift ikramiye imkanı da olacak. İşte detaylar...
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyenleri toplu ödeme bekliyor. Bu kişilere biriken tüm aylıkları verilirken, yapılacak ödemeler arasında bayram ikramiyesi de olacak.
MAAŞININ BAĞLANMASINI BEKLEYENLER RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ ALABİLECEK Mİ?
31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapmış olan EYT'liler, işlemleri tamamlanınca biriken maaşlarıyla birlikte geçtiğimiz ay verilen 2 bin lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.
Yani bayram ikramiyesi şansı kaçırılmış olmayacak. Bu kişilere buna ilaveten Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden yararlanılacak. Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Bayram ikramiyesinden yararlanmak için bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Buna göre en geç Haziran ayında emekli aylığı bağlanmış herkes ikramiyeden yararlanabilecek. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. 31 Mayıs'a kadar
başvuranların emekli aylığı 1 Haziran itibariyle bağlanmış olacak. Bu nedenle bugün dahil 5 gün içinde emekli aylığı başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
ÖDEMEDE ARTIŞ OLACAK MI?
Nisan'da bin 100 liradan yaklaşık yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltilen ikramiyede yeni artış gündemde. Bu artışın 28 Haziran'dan önce verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yansıtılması bekleniyor. İkramiye artışına ilişkin düzenleme yeni Meclis'e taşınacak. Bu ödemeden ölüm aylığı alanlar da hisseleri oranında yararlanıyor.
İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Örneğin; ikramiye 3 bin liraya yükseltilirse yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 500 lira yerine 2 bin 250 lira verilecek. Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline de bin lira yerine bin 500 lira geçecek.
İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı ikramiyesinin 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar tamamlananlar açıklanan tarihte, tamamlanmayanlar da ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.
TEMMUZ'DA DA ZAM VAR
Nisan ayı ödeme döneminde yürürlüğe giren 7 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi EYT'lileri de kapsıyor. Buna göre emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere de en az 7 bin 500 lira aylık ödemesi yapılacak.
EYT'liler Temmuz'da emeklilere yapılacak zamlardan da yararlanacak. Temmuz'da hayata geçirilecek zamlar ve iyileştirmeler Haziran sonuna kadar başvuran EYT'lilere direkt olarak yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların da emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.
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