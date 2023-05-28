EYT’liye bayram müjdesi: Çift ikramiye birden hesaplara yatacak!

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden yararlanmak için bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Buna göre en geç Haziran ayında emekli aylığı bağlanmış herkes ikramiyeden yararlanabilecek. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. 31 Mayıs'a kadar

başvuranların emekli aylığı 1 Haziran itibariyle bağlanmış olacak. Bu nedenle bugün dahil 5 gün içinde emekli aylığı başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.