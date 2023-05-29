Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz? 25 metreküp doğalgaz ne kadar kaç TL? 'Sıfır fiyat yöntemi' nedir?
"Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor?" sorusu araştırılmaya başlandı. 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, TÜİK son dakika açıklaması yaptı. Peki, Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz? 25 metreküp doğalgaz ne kadar kaç TL? İşte detaylar...
"25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz mejdesini vermesinin ardından konuya dair detaylar merak konusu oldu. Şimdi ise bedava doğalgazın hangi tarihe kadar süreceği araştırılıyor. Öte yandan TÜİK konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz? 'Sıfır fiyat yöntemi' nedir? İşte detaylar...
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMNA KADAR SÜRECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.
Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.
25 metreküp doğal gaz 1 yıl boyunca ücretsiz
Öte yandan, bedelsiz ilk faturadan sonraki okuma döneminden başlayarak 1 Mayıs 2024'e kadarki aylık tüketimler için tahakkuk edecek faturaların 25 metreküp kısmı için bedel alınmayacak.
25 metreküplük bedelsiz kısım, faturalı sayaçlar için okuma sonucunda düzenlenecek faturadan düşülerek, ön ödemeli sayaçlar için ise okuma sonucunda tespit edilen tüketim miktarının 25 metreküp kadarlık kısmı için karta gaz yüklenmesi şeklinde uygulanacak.
Uygulama, ilgili aydaki 25 metreküpe kadar tüketim miktarları için geçerli olacak, bu miktarın altındaki tüketim miktarları bir sonraki aya devretmeyecek.
TÜİK AÇIKLADI: SIFIR FİYAT YÖNTEMİ UYGULANACAK?
Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi.
TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.
2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.
TÜFE hesaplamasında, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.
"MAYISTA ENFLASYONU KUVVETLİ ŞEKİLDE İNDİRECEK"
TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti.
Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.
25 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
İGDAŞ'nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL iken 1 metreküp doğalgaz ise 4,63 TL'ye denk geliyor. 25 metreküp doğalgaz fiyatı ise 115 TL ile 120 TL arasında bir meblağaya denk geliyor.
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