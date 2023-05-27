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Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren bugün yolcu taşımaya başlayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren bugün yolcu taşımaya başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli trenin ilk kez bugün saat 20.10'da Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

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