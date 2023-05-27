SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Sandık görevlisi ne kadar ücret alacak? İlk tur ve 2.tur ücretleri ne zaman verilecek?
"Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu 2. tur seçimlerinde görev alacak kişiler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri ilk turun tamamlanması sonrası gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar...
"Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konsu oldu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alan, 28 Mayıs'ta da 2. tur seçimlerinde görev alacak olan sandık görevlileri konu hakkında detayları araştırıyor. İşte 2023 sandık görevlisi sorgulama ekranı ve ücretler hakkında detaylar...
SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?
İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı.
Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.
2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.
Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.
MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?
Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.
Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.
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- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Sandık görevlisi ne kadar ücret alacak? İlk tur ve 2.tur ücretleri ne zaman verilecek?
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