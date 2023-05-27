27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!

Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
Gabar’da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor!

Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler yüzleri güldürüyor. Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği Cudi-Gabbar petrolünün çıkarılma işlemleri devam ederken, bölgeden yeni müjdelerde geliyor.

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan ve v-zengin petrol kaynağına sahip Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İŞTE GABAR PETROLÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA