Bölgesel asgari ücret olur mu? EYT stajın sayılmaması durumu | Bakan Bilgin'den flaş açıklamalar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon yayınında asgari ücret, sendikalı işçiler, EYT stajın sayılmaması ve af konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında "Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te soruları cevapladı. Bilgin'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme çerçevesinde biz hem memurlarımızla hem işçilerimizle toplu sözleşme yaptık ve bunun tarihleri var. Temmuzda bu düzenlemeyi de yapacağız. Emeklilik maaşlarında da düzenleme yaptık. En düşük emekli maaşını yükselttik. Yeni bir çalışma daha yapıyoruz.
"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALDIRILMASI BİR DEVRİM"
Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız.
BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU?
Bölgesel asari ücreti gündeme almayı düşünmüyoruz. Bölgesel asgari ücrete gidildiği zaman ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı yönlendirebilir. Bu konuda teşvikler var. Sanayisi az olan bölgelere sanayi kurulduğunda teşvikler yapılıyor.
SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ AZLIĞI
AK Parti hükümeti sendikayı artırmak için e-Devlet üzerinden elektronik üyelik sistemini getirdi. İşçiler işverenin haberi olmadan da üye olabiliyor artık. Kamu çalışanlarında sendikalaşma oranı çok yüksek. İşçilerde de bunu yükseltmek lazım. Bunun için bir işyerinde eğer vergi borcu yoksa işçiler özgürce sendikaya üye olabiliyorsa biz onlara beyaz bayrak veriyoruz ve bazı öncelikler veriyoruz. Bunlarda yetersiz kalacak, yaptığımız kapsamlı bir çalışma var. Sendikalaşmanın önünü yasal olarak da açıyoruz.
EYT'DE STAJIN SAYILMAMASI
Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HAKKARİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...
- Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...