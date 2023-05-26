Bölgesel asgari ücret olur mu? EYT stajın sayılmaması durumu | Bakan Bilgin’den flaş açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te soruları cevapladı. Bilgin'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme çerçevesinde biz hem memurlarımızla hem işçilerimizle toplu sözleşme yaptık ve bunun tarihleri var. Temmuzda bu düzenlemeyi de yapacağız. Emeklilik maaşlarında da düzenleme yaptık. En düşük emekli maaşını yükselttik. Yeni bir çalışma daha yapıyoruz.