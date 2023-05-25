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Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silindi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Son dakika! Resmi Gazete’de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silindi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bu tarihten önceki doğal gaz ve elektrik faturası borçlarının alacağından vazgeçildiği duyuruldu.

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