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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Türk ekonomisini hedef alan muhalefete tepki: Yalancılık, iftira, millet düşmanlığı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Türk ekonomisini hedef alan muhalefete tepki: Yalancılık, iftira, millet düşmanlığı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi Türk ekonomisine yönelik manipülatif açıklamalarına tepki gösterdi. 'Felaket tellallığı üzerinden oy devşirme' vurgusu yapan Bakan Nebati, "Yapılan apaçık yalancılıktır, iftiradır, millet düşmanlığıdır. Kendi ülkelerine mülteci olanlar, bu millete yukarıdan bakanlar, hesap kitap bilmeyen zavallılar kaç yıldır ekonomi duvara çarpıyor diye çığırtkanlık yapıp duruyorlar." dedi.

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