Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi? Yeni faturaların ödeme tarihi...
"Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle konut ve iş yerleri ağır hasarlandı. Depremzedelere yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Yeni faturaların ödeme tarihi ertelendi mi? İşte detaylar...
"Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz fatura borçları silindi mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023?
DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURASI BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları silindi.
Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan karşılanmasına karar verildi. Depremzedelerin yine 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı.
YENİ FATURALARIN ÖDEMELERİ ERTELENDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs'a kadar ertelendi.
Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.
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- Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi? Yeni faturaların ödeme tarihi...
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