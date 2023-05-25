Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi? Yeni faturaların ödeme tarihi...

Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan karşılanmasına karar verildi. Depremzedelerin yine 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı.