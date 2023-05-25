Memur ve emekli maaşına 3 büyük zam geliyor! SSK’lıyı, Bağ-Kur’luyu ve memuru ne bekliyor?





Burada yine yüzde 36'lık oran uygulanırsa en düşük maaşta 10 bin 200 lira seviyesi görülebilecek. Bir düzenleme de halen 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin lira aralığında ve 20 bin lira üzerinde olan aylıklara kademeli ek zam yapılacak. Bunun seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da mümkün.