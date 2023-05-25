Memur ve emekli maaşına 3 büyük zam geliyor! SSK'lıyı, Bağ-Kur'luyu ve memuru ne bekliyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi emeklileri heyecanlandırdı. Yeni Meclis’e taşınacak iyileştirmenin detayları merakla beklenirken, çeşitli formüller de gündeme geldi. İşte emeklileri bekleyen artışlar...
Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler olacak. Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı. Emeklileri Haziran ve Temmuz peşpeşe zamlar beklerken, gündemdeki formüller şöyle...
HAZİRAN'DA ZAMLI ÖDENİR Mİ?
Ramazan Bayramı ikramiyesi yaklaşık yüzde 82 zam yapılarak 2 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi yeni artış planlanıyor. Bu artışın 28 Haziran'dan önce yatırılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yetiştirilmesi gündemde.
Bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, eğer kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans olursa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesine ulaşılacak.
HERKESE İYİLEŞTİRME
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Bu kapsamda bir düzenleme taban emekli aylığında olacak. Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor.
Burada yine yüzde 36'lık oran uygulanırsa en düşük maaşta 10 bin 200 lira seviyesi görülebilecek. Bir düzenleme de halen 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin lira aralığında ve 20 bin lira üzerinde olan aylıklara kademeli ek zam yapılacak. Bunun seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da mümkün.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI
Temmuz'da memurlar gibi yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirme var. Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını, artışın memur emeklilerine de yansıtılacağını açıklamıştı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de "Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" demişti. Maaşa göre artış farklılaşacak. Bir kısmı seyyanen de yapılabilecek. En düşük memur aylığı halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira. Bu rakama göre en düşük maaşta yüzde 85'i aşan artış oluşacak. Aynı artış en düşük memur emeklisi aylığına yansıtılırsa 7 bin 901 liradan 14 bin 616 liraya ulaşılacak.
EK GÖSTERGE ETKİSİ
Ayrıca 1'inci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanması için düzenleme yapılacak. Kapsama girecek memurların emekli aylıkları mevcut maaş katsayısına göre 2 bin 435 lira yükselecek. Düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacak. Bu düzenlemeden yararlanan memurun ikramiyesi 30 yıl hizmetle emekli olmuşsa 84 bin lira artacak. 35 yıl hizmetle emekli olanın ikramiyesindeki artış 98 bin lira olacak.
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