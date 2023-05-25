EYT’liye vergi yok! Emlak vergisi muafiyeti ne zaman başlıyor?





EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMAK İÇİN OTURMA KOŞULU VAR MI?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor.