EYT'liye vergi yok! Emlak vergisi muafiyeti ne zaman başlıyor?
Emekli aylığına hak kazanan EYT’liler de önümüzdeki yıldan itibaren ev hanımları, şehit yakınları, işsizler ve gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak.
Emekli aylığına hak kazanan EYT'liler de ev hanımı, şehit yakını, işsiz ve gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak.
Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanabiliyor. Evini kiraya verip kirada oturan da bu haktan yararlanabiliyor. Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak.
EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMAK İÇİN OTURMA KOŞULU VAR MI?
Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor.
HİSSELİ KONUTTA DA MUAFİYET VAR MI?
200 metrekareyi geçmeyen konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında muafiyetten yararlanır.
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