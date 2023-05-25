EUROCONTROL açıkladı! İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Söz konusu dönemde günde ortalama bin 330 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci, bin 302 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı üçüncü sırada yer aldı.



İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan 20'inci hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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