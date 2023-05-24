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TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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TMSF’den Adabank ihalesine ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank ihalesinde AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ'nin Adabank’ın TMSF'ye ait hisseleri için 215 milyon TL teklif verdiğini bildirdi.

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