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Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL 2023? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL 2023? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek?

"Seçim görevlisi ücreti ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Birinci tur seçimlerinin tamamlanması sonrası 2.tur seçimlerinde görevli olacak kişiler ücretleri araştırıyor. 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesinde gözler "Sandık görevlisi ücretleri seçimden sonra mı yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte detaylar....

"Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar?" sorusu 2.tur seçimlerinde görev alacak kişiler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri ilk turun tamamlanması sonrası gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi gözler "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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