Ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?

Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.