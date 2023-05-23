Ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?
"Ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde ile vatandaş 1 yıl boyunca 25 metreküp indirimli, 1 ay geçerli olacak şekilde de ücretsiz doğalgaz dağıtımı yapılacağını açıklamıştı. Havaların tam ısınmamasıyla özellikle akşamları doğalgazı kullanan vatandaş ise ücretsiz doğalgazın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?
"Ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde vatandaşa müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşüleceğini ifade etti. Peki, ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ücretsiz doğalgaz tarihleri belli oldu.
Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.
Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.
Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek. 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek.
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- Ücretsiz doğalgaz fatura uygulaması bitti mi? Mayıs ayı doğalgaz faturaları gelecek mi, ücretsiz mi?
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