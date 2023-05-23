"Depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı. Peki, depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?