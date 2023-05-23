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Depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?

"Depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı. Peki, depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?

"Depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı. Peki, depremzede öğrencilere burs başvuruları başladı mı? Depremzede öğrencilere burs ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının bölgede görev yaptığını ifade etti.

Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, bunu ilk defa açıklıyorum" dedi.

Kredi alanların kredilerinin bursa dönüştürüleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlara öncelikli depremzede öğrenciler yerleştirilecek" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yapabileceklerini ifade etti.

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