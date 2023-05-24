Vergi, sigorta barışı 1 ay uzuyor! Gecikme zammı silindi

İŞYERLERİ DE NEFES ALDI

BORCU bulunan 3 milyon 277 bin işyeri, 14 milyon 613 bin sigortalının da borçları yapılandırılıyor. Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zammı da siliniyor. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarından 4.5 milyar lira gecikme zammından vazgeçiliyor.