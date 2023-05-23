SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Bakan Bilgin, 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız' dedi.