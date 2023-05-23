Bankaların nakit avans limiti ne kadar, kaç TL oldu? Taksitli nakit avans ne zaman açılacak, kaldırıldı mı?

15 BİN TL SINIRI

Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde alt sınırı belirlendi. Yeni uygulama talimatına göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.