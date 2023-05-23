Bankaların nakit avans limiti ne kadar, kaç TL oldu? Taksitli nakit avans ne zaman açılacak, kaldırıldı mı?
"Taksitli nakit avans limiti ne kadar?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. TCMB nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Son dakika duyurusu sonrası bankadan nakit avans çekmek isteyenler, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, Peki Nakit avans kalktı mı? Nakit avans limiti ne kadar, kaç TL?
"Taksitli nakit avans çekme kaldırıldı mı 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Peki, taksitli nakit avans açıldı mı, ne zaman açılacak? Bankaların nakit avans limiti ne kadar?
NAKİT AVANS ÇEKME SINIRI KALDIRILDI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.
Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.
Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.
Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.
KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİ MUAFİYETİ
Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.
Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.
15 BİN TL SINIRI
Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde alt sınırı belirlendi. Yeni uygulama talimatına göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.
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