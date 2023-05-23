Son dakika | Kamu borç yapılandırmasında önemli gelişme! Süre 1 ay uzuyor

RESMİ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.