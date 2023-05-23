Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında destan yazılıyor! 20 yaş altı yatırımcı sayısı 3 yılda 25 kat arttı
Finansman arayışındaki şirketlerin akınına uğrayan Borsa İstanbul'da bir yandan halka arzlarda tarihi rekorlar kırılırken, yatırımcı sayısında ise adeta destan yazılıyor. Borsada son 3 yılda yatırımcı sayısı yüzde 305, 20 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı ise 25 kat arttı. 40 yaşın altındaki yatırımcıların toplamdaki payı yüzde 27.6’dan 54.5’e yükseldi.
KADINLAR HÜCUM ETTİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2019'un mart ayında 1 milyon 168 bin olan borsadaki yatırımcı sayısı, 2023 nisan sonu itibarıyla yüzde 305 artarak 4 milyon 739 bine ulaştı.
Bu dönemde erkek yatırımcı sayısı yüzde 268.3 artarak 3 milyon 304 bine çıkarken, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 429'luk artışla 1 milyon 434 bini geçti. 2019'un martında yüzde 23.2 olan kadın yatırımcı oranı, 2023 nisan ayında yüzde 30.2'ye çıktı.
GENÇLERİN PAYI ARTIYOR
Borsadaki yatırımcıların yaş dağılımı incelendiğinde özellikle gençlerin ilgisinin rekor oranda arttığı gözlendi. 0-20 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 2.414, başka bir ifade ile yaklaşık 25 kat artarak 127 bin 141'e ulaştı.
Bu yaş grubundaki yatırımcıların toplam içerisindeki payı binde 4'ten yüzde 2.6'ya çıktı. 0-20 yaş aralığındaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 2.496, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 2.770 arttı.
% 54.5'I 40 YAŞ ALTINDA
21-40 yaş aralığındaki toplam yatırımcı sayısı yüzde 673.7 artarak 2 milyon 458 bine çıkarken, bu yaş grubundaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 554.9, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 1221 arttı.
41-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 186 artarak 1 milyon 696 bine çıktı. 60 yaş üstündeki yatırımcı sayısındaki artış ise yüzde 80'de kaldı. 40 yaşın altındaki yatırımcı sayısı yüzde 701 artarak 322 bin 750'den 2 milyon 585 bin 276'ya çıktı. 40 yaş altının payı yüzde 27.6'dan, 54.5'e çıktı.
2.8 MİLYAR 20 YAŞ ALTINDA
Borsada 20 yaş altı yatırımcıların hisse senedi varlığı yüzde 1.507 artarak 2 milyar 781 milyon liraya çıkarken, 21-40 yaş aralığındakilerin portföyü ise yüzde 1.961 artarak 180.6 milyara ulaştı. 41-60 yaş aralığındaki yatırımcıların varlığı yüzde 1.232 artarak 34.1 milyardan 454.3 milyara, 61 yaş ve üstünün varlığı ise yüzde 831 artarak 191.7 milyara ulaştı.
PORTFÖY 13 KAT BÜYÜDÜ
Borsadaki yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü, 2019 mart ayına göre 2023 nisan sonunda yüzde 1.200 artarak 829.4 milyara ulaştı. Bu dönemde erkeklerin portföyü yüzde 1.241 artarak 691 milyar 592 milyona, kadınların portföyü ise yüzde 1.044'lük büyüme ile 137 milyar 853 milyara çıktı. Ortalama portföy büyüklüğü 175 bin lira olurken, bu rakam erkeklerde 209 bin TL, kadınlarda ise 96 bin TL olarak gerçekleşti.
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