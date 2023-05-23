Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında destan yazılıyor! 20 yaş altı yatırımcı sayısı 3 yılda 25 kat arttı





PORTFÖY 13 KAT BÜYÜDÜ

Borsadaki yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü, 2019 mart ayına göre 2023 nisan sonunda yüzde 1.200 artarak 829.4 milyara ulaştı. Bu dönemde erkeklerin portföyü yüzde 1.241 artarak 691 milyar 592 milyona, kadınların portföyü ise yüzde 1.044'lük büyüme ile 137 milyar 853 milyara çıktı. Ortalama portföy büyüklüğü 175 bin lira olurken, bu rakam erkeklerde 209 bin TL, kadınlarda ise 96 bin TL olarak gerçekleşti.