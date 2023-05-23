"Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Kamu işçisi zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme kapsamında alacağı zam oranı ilk 6 ay için yüzde 45 oldu. Zamlı maaşların ve birikmiş fark ödemelerinin n zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Kamu işçisi zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı mı? Fark ödemesi...