Asgari ücret ve EYT'ye ilişkin flaş açıklama! Bakan Vedat Bilgin'den en düşük memur maaşlarına yönelik sözler: Hazırlıklarımız var
Türkiye tarihi seçimlere doğru yol alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında EYT ve asgari ücrete yönelik önemli açıklamalarda bulundu. En düşük memur maaşına da değinen Bkan Bakan Bilgin "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında EYT ve asgari ücrete yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
"SİNAN BEY TUTARLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİ"
"Sinan Oğan'ı tanırım. Sinan Bey tutarlı bir yaklaşım sergilemiştir. Bu tavrın hayırlı olmasını dinlerim. Ümit Bey ne açıklar onu bilmiyorum. Bir defa ben milliyetçiyim diyen bir insanın kim olursa olursa olsun Azerbaycan başta olmak üzere tüm Türk dünyasına bakış açışı önemli. Bu bakış açısı isimden isime değişmemelidir.
PKK İLE BARIŞIK BİR CHP
PKK'nın sınır ötesi operasyonlarına, PKK ile barışık olan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Öncelikle kendisini milliyetçi olarak tanımlayan vatandaşlarımızın bunu görmesi lazım. Türkiye'ye saldıran bir örgüte açıkça tavır olmayan, onlara terörist demeyen bir CHP'nin Atatürk'ün kalpağı ile poz vermemesi lazım. Atatürk'ün kalpağı Türkiye'nin bağımsızlığı demektir.
Bugün Mustafa Kemal Paşa'nın yolundan gidenler bellidir. Millet bunu fark ediyor. 28 Mayıs Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerleme kararıdır. Kılıçdaroğlu, çıksın şunu desin PKK ve PYD'ye karşı Türkiye'nin yanındayım. Ama bu cümleyi kurmuyor.
OĞAN OYLARI NE KADAR KATKI SAĞLAR?
Oylar teker teker veriliyor. Sinan Bey'in oylarının geldiği yüzde beşlik kitlenin gerçek milliyetçiler olduğunu düşünüyorum. Vatanını, milletini sevenler Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir. HDP neden aday göstermedi? Çünkü adayımız belli dedi. Bu işbirliğini reddetsinler. Kılıçdaroğlu çıksın desin: PKK/PYD emperyalistlerin beslediğini bir terör örgütüdür. Buna kaşı Türkiye'nin bağımsızlığından yanayız.
HALKIMIZ SEÇİMLERDE ANKET YALANLARI KABUL ETMEDİĞİNİ GÖSTERDİ
Seçimden önce bazı anket şirketleri kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçları, halkımızın bu tür yalanları kabul etmediğini gösterdi. İkincisi, Türkiye'de milliyetçiliğin çağdaş bir değer ortaya çıktı. Küreselleşme sırasında milliyetçiliği bir değer olarak görmezseniz dağılırsınız.
Türk milliyetçileri etnik ayrımcılığa karşıdır. Seçimin diğer bir sonucu da budur. Milletin birliğinden yana bir bilincin olduğunu görüyorum.
"MUHALEFETİN SORGULAMASI GEREKEN ŞEY..."
21 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bu 21 yılda ana muhalefet partisinin oyu yüzde 23-25 arasında gidiyor. Şimdiye kadar yaklaşık 15 seçim oldu. Muhalefetin bizim oylarımızı sorgulaması yerine kendisinin niye oylarını artıramadığına bakması lazım. Seçim sonuçları muhalefetin zayıflığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, hala etnik köken ve mezhep üzerinden siyaset yapıyor. Hangi çağda yaşıyoruz, böyle bir şey kaldı mı? Siyaseti ülkenize neler yapacağınız üzerinden kurgulayabilirsiniz.
AK Parti, CHP'ye 10 puan fark atmıştır. Meclis'te müthiş bir başarımız bulunmaktadır. CHP'nin dramı burada başlıyor. CHP bir siyasal söylem geliştiremiyor. Kimlikleri işaret etmek bir siyasal söylem değildir. Siyasal söylem ülkenize nasıl hizmet edeceğiz üzerine kurgulanır."
BABACAN'IN TEKLİFİ
Sayın Babacan niye böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Bugün Cumhur İttifakı, etnik ve mezhepsel kökenlere dair ayrımcılığa meydan okuyan bir siyaset yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'da yüzde 8'lik oy aldığı bölgede bütük bir hastane yaptırdı. Sayın Erdoğan, kimden ne kadar oy aldığına bakmadan hizmet ediyor.
28 MAYIS'A DOĞRU SON DURUM NE?
Türk seçmeni demokrasiye sahip çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşların oy kullanım haklarını genişletmiştir. Bu ülkede başörtülü hanımların siyasete katılmasına izin verilmiyordu. Erdoğan bunu kaldırdı. Türkiye, kendi savaş uçağını yaptı, İHA'sını yaptı, kendi otomobili yaptı. Seçmeninin bunları dikkate alacağına inanıyorum.
TÜRKİYE'NİN SIĞINMACI POLİTİKASI
AK Parti iktidarı her zaman sığınmacı meselesini bir insanlık meselesi olarak görmüştür. Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek konutlar inşa etti. 500 bin Suriyeli gitti, bir milyonun daha gitmesi hedefleniyor. Yabancı düşmanlığına karşıyım."
Türk milleti demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu ülkede barış içinde seçimler yapılmaktadır. Abuk sabuk laflar söyleyenleri dikkate almamak lazım.
EYT BAŞVURULARINDA SON DURUM
Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmez. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var.
"TÜRKİYE BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE DAHA VERİMLİDİR"
Başkanlık sistemi Türkiye'ye büyük imkanlar getirdi. Çok hızlı bir şekilde sisteme geçildiği için bazı çözülebilecek sorunlar var. Ancak, sistemin avantajlarını görmemiz lazım. Eski sistem mistem işlemiyordu. Bugün daha demokratik bir yapılan bahsediyoruz. Yürütme doğrudan halk tarafından seçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan halk tarafından seçildi. Türkiye daha önce bir MGK devletiydi. Genel Kurmay Başkanı Başbakan'dan üstündü. Başkanlık sistemini istemeyenler bu durumu bilmiyorlar ya Türk devletinin militarist olması onların işine geliyor."
Meclis'in işleyiş sisteminin yeniden güncellenmesi lazımdır. Türkiye 28 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapacak. 28 Mayıs'ta yapılacak seçim Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararını ortaya koyacaktır. Türkiye kendi başarılarını ortaya koyan bir istikrarın 5 yıl daha sürmesini isteyecektir. İnşallah hayırlı olur."
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