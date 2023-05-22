Asgari ücret ve EYT’ye ilişkin flaş açıklama! Bakan Vedat Bilgin’den en düşük memur maaşlarına yönelik sözler: Hazırlıklarımız var

PKK İLE BARIŞIK BİR CHP

PKK'nın sınır ötesi operasyonlarına, PKK ile barışık olan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Öncelikle kendisini milliyetçi olarak tanımlayan vatandaşlarımızın bunu görmesi lazım. Türkiye'ye saldıran bir örgüte açıkça tavır olmayan, onlara terörist demeyen bir CHP'nin Atatürk'ün kalpağı ile poz vermemesi lazım. Atatürk'ün kalpağı Türkiye'nin bağımsızlığı demektir.

Bugün Mustafa Kemal Paşa'nın yolundan gidenler bellidir. Millet bunu fark ediyor. 28 Mayıs Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerleme kararıdır. Kılıçdaroğlu, çıksın şunu desin PKK ve PYD'ye karşı Türkiye'nin yanındayım. Ama bu cümleyi kurmuyor.