Tüketici güven endeksi mayısta yüzde 4 arttı!

Nisanda 95,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,7 artarak bu ay 100,5 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 96,1 iken mayısta yüzde 3,1 artışla 99,1 olarak hesaplandı.