FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? 2023 FED PPK toplantı tarihleri 2023
FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı araştırılıyor. Aldığı faiz kararları ile altın, dolar gibi küresel piyasalara yön veren FED'in 2023 toplantı tarihleri merak ediliyor. Yatırımcıların gözleri FED kararına çevrildi. Peki FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...
Yatırımcının gözü FED toplantısına çevrildi. Federal Reserve Bankası'nın düzenlediği Fed toplantıları, küresel ekonomi için büyük öneme sahiptir. Bu toplantılarda, merkez bankası politikaları ve faiz oranları gibi ekonomik kararlar belirlenir. Peki FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak?
FED PPK FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Nisan ayında görüşülen faiz kararı için ABD Merkez Bankası (FED) PPK, Haziran ayında yeniden toplanıyor. FED faiz kararı toplantısı 13-14 Haziran günü gerçekleşecek ve faiz kararı ise 14 Haziran akşam saat 21:00 sıralarında açıklanmış olacak.
ABD'DE FAİZ YÜZDE 10'A ÇIKABİLİR
ABD ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken borçlanma tavanı sınırına yaklaşılmasından dolayı korkular da arttı. Pimco'nun kısa vadeli portföy yönetimi ve fonlama başkanı Jerome Schneider, borçlanma tavanının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığın devamı halinde ABD hazine bonolarının getirilerinin yüzde 10'a yükselebileceğini belirtti. Schneider "Hazine bonolarındaki getiri korkuyla yüzlerce baz puan şiddetlenecek" ifadelerini kullandı. Schneider bu yorumun kendisine ait olduğunu, Pimco'yu bağlamadığını da söyledi.
FED NİSAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024
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