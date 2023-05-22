FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? 2023 FED PPK toplantı tarihleri 2023

Yatırımcının gözü FED toplantısına çevrildi. Federal Reserve Bankası'nın düzenlediği Fed toplantıları, küresel ekonomi için büyük öneme sahiptir. Bu toplantılarda, merkez bankası politikaları ve faiz oranları gibi ekonomik kararlar belirlenir. Peki FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak?