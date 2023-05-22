Normal şartlarda bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK ve Bağkur’lu 4A, 4B, 4C’li kaç yaşında emekli olur? SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 2023!

2023 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Peki, bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım, SKK ve Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte hesaplama robotu...

SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor.



SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.