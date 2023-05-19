Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."