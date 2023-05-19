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İstanbul Havalimanı 1419 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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İstanbul Havalimanı 1419 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, geçen hafta Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. THY, günlük ortalama 1527 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.

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