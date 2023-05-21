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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kur korumalı mevduat açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, uygulamanın bütçeye maliyetinin giderek azaldığını vurguladı.

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