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Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitti mi? Doğalgaz faturaları bu ay ücretsiz gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitti mi? Doğalgaz faturaları bu ay ücretsiz gelecek mi?

"Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz indirimiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ücretsiz doğalgazın geçerli olacağı tarih de netleşmişti. Yayınlanan karara göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin nisan ve mayıs ayında belirlenen tarihlerdeki faturaları ücretsiz olacak. Peki, Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitti mi? Doğalgaz faturaları bu ay ücretsiz gelecek mi?

"Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitti mi? Doğalgaz faturaları bu ay ücretsiz gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlanmış ve uygulama hayata geçmişti. Peki, Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitti mi? Doğalgaz faturaları bu ay ücretsiz gelecek mi?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ SON TARİH NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Doğalgazın ücretsiz olduğu 1 aylık dönemde faturada ödenmesi gereken tutar sıfır olarak yer alacak.

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