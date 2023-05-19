Kriz lobisinin tetikçileri saldırıya geçti! ’Ticari kredi verilmiyor’ yalanına sarıldılar











MERKEZ'DEN KAPAK GİBİ CEVAP

Aslı astarı olmayan ve bankacılık krizi yaratma amaçlı bu saldırılara dün Merkez Bankası'ndan tokat gibi cevap geldi. Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, ticari kredi kullanımının malum çevrelerin iddialarının aksine, tarihin en büyük artışını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2021'de aylık ortalama 26.3 milyar lira olan aylık ortalama TL ticari kredi kullanımı, 2022'nin ilk yarısında 136.7 milyara, ikinci yarısında 150.9 milyara, 2023'te ise 203.6 milyar lira fırladı.