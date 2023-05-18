Küçük esnaf Danıştay'ın hedefinde! Kanun teklifine "Evet" diyen CHP rant çetesine boyun eğdi! Bakanlık harekete geçti

12 Mayıs'ta yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazı karara bağlayacak mercii sıfatıyla kararını açıklamak için İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dosyanın gelişinden itibaren 7 gün süresi bulunuyor. Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in yürütmesini Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde durdurdu. Ticaret Bakanlığı'nın karara itiraz ettiği öğrenildi.