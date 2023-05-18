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Küçük esnaf Danıştay'ın hedefinde! Kanun teklifine "Evet" diyen CHP rant çetesine boyun eğdi! Bakanlık harekete geçti

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Küçük esnaf Danıştay’ın hedefinde! Kanun teklifine Evet diyen CHP rant çetesine boyun eğdi! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, yerli firmaların rekabetini sağlamak, küçük esnafı korumak için çıkarılan E-Ticaret Yönetmeliği'nin yürütmesini durduran Danıştay kararına itiraz etti. Bakanlık, "Lobilere geçit yok" diyor. AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.

Ticaret Bakanlığı, yerli firmaların rekabetini sağlamak, küçük esnafı korumak için çıkarılan E-Ticaret Yönetmeliği'nin yürütmesini durduran Danıştay kararına itiraz etti.

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına çıkarılan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesini durduran Danıştay 10. Dairesi'nin kararına itiraz etti.

12 Mayıs'ta yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazı karara bağlayacak mercii sıfatıyla kararını açıklamak için İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dosyanın gelişinden itibaren 7 gün süresi bulunuyor. Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in yürütmesini Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde durdurdu. Ticaret Bakanlığı'nın karara itiraz ettiği öğrenildi.

CHP DE DEVREDE
AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.

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