APPLE ZAMLI FİYATLAR 2023! Iphone fiyatları ne kadar kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? En düşük iPhone 14 fiyatı...

Apple fiyatlarına büyük zam son dakika! "Iphone 14 fiyatı ne kadar kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Iphone 14 fiyatlarına geçtiğimiz Ocak ayınca zam yapılmıştı. Yapılan son açıklamaya göre; Apple Türkiye, ürünlerine yeniden zam yaptı. Peki, Iphone fiyatları ne kadar kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?