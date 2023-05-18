APPLE ZAMLI FİYATLAR 2023! Iphone fiyatları ne kadar kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? En düşük iPhone 14 fiyatı...
iPhone fiyatlarına son dakika zam geldi. Geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam Apple Türkiye, fiyatlarını yeniden yükseltti. Apple tarafından yapılan açıklama sonrası birçok kişi fiyat araştırması yapmaya başladı. Peki, Iphone fiyatlarına yüzde kaç zam geldi? En düşük iPhone 14 fiyatı ne kadar kaç TL oldu?
Apple fiyatlarına büyük zam son dakika! "Iphone 14 fiyatı ne kadar kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Iphone 14 fiyatlarına geçtiğimiz Ocak ayınca zam yapılmıştı. Yapılan son açıklamaya göre; Apple Türkiye, ürünlerine yeniden zam yaptı. Peki, Iphone fiyatları ne kadar kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
APPLE TÜRKİYE'DEN YENİ ZAM KARARI 2023!
Zam sonrası iPhone'ların fiyatları büyük oranda arttı.
En düşük iPhone 14 fiyatı: 35.999 TL
Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti.
Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu.
iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi.
iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.
iPhone 14 Pro modelleri
iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı.
iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye, 512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye çıktı.
iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.
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