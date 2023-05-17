"Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemeler yardım tutarı gelir miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda verilen destek ödemelerine devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?