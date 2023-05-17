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Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemeler yardım tutarı gelir miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda verilen destek ödemelerine devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemeler yardım tutarı gelir miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda verilen destek ödemelerine devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek paketi Mayıs ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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