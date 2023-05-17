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Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE Kayseri Şeker fabrikası halka arz sonuçları!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE Kayseri Şeker fabrikası halka arz sonuçları!

"Kayseri şeker ne zaman borsaya girecek?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Kayseri Şeker'in yatırımcıları halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihini araştırmaya başladı. Peki, KAYSE borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Kayseri Şeker borsa işlem tarihi hakkında detaylar ve halka arz sonuçları!

"Kayseri şeker ne zaman borsaya girecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Kayseri Şeker paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KAYSE halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi!

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçları konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu.

10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemi tamamlanan ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı gerçekleşti.

109.867.061 TL'lik nominal pay bireysel yatırımcıya, 2.706.689 TL çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine, 8.008.584 TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 800.000 TL'lik pay yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

16,27 TL sabit fiyatla KAYSE koduyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1.724.620.000 TL oldu.

106.000.000 TL nominal değerli pay 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere 1.619.459 yatırımcıya dağıtıldı.

KAYSE HİSSE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul işlem tarihi merak konusu oldu. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

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