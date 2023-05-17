Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE Kayseri Şeker fabrikası halka arz sonuçları!
"Kayseri şeker ne zaman borsaya girecek?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Kayseri Şeker'in yatırımcıları halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihini araştırmaya başladı. Peki, KAYSE borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Kayseri Şeker borsa işlem tarihi hakkında detaylar ve halka arz sonuçları!
"Kayseri şeker ne zaman borsaya girecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Kayseri Şeker paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KAYSE halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi!
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçları konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu.
10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemi tamamlanan ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı gerçekleşti.
109.867.061 TL'lik nominal pay bireysel yatırımcıya, 2.706.689 TL çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine, 8.008.584 TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 800.000 TL'lik pay yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
16,27 TL sabit fiyatla KAYSE koduyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1.724.620.000 TL oldu.
106.000.000 TL nominal değerli pay 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere 1.619.459 yatırımcıya dağıtıldı.
KAYSE HİSSE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul işlem tarihi merak konusu oldu. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!
- 13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?