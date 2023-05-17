Faiz lobisi değil üretim kazanacak! Çarkların dönüşü hızlandı











ENFLASYON GERİLİYOR

Kriz çığırtkanlarının ana argümanı olan enflasyon ve cari açık başta olmak üzere, birçok ekonomik veride başlayan toparlanma önümüzdeki dönemde de devam edecek. Yeni ekonomi modeli ile kesintisiz büyüme sürecini 10 çeyreğe çıkaran, nisan sonu itibarıyla yıllık enflasyonu TÜFE'de yüzde 43.68 ile 16 ayın, ÜFE'de ise yüzde 52.11 ile 18 ayın en düşük seviyesine çeken, son 1 yılda 1.4 milyon, son 3 yılda ise 6.4 milyon kişiye istihdam sağlayan Türkiye ekonomisi, önümüzdeki süreçte de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ağırlıklı rotasından sapmayacak.