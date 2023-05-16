Asgari ücret ara zammı olacak mı, var mı? Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari ücret ara zammı olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından temmuzda yeniden değerlendirileceği açıklanan işçinin asgari maaş tutarında enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret ara zammı olacak mı, var mı? Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari ücret ara zammı olacak mı, var mı? Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacağı zamla birlikte birçok kalemi etkilemesi beklenen maaş oranında ilk tahminler masada yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Asgari ücret ara zammı olacak mı, var mı? Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.
Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:
"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.
"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"
Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.
"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"
Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."
OCAK'TA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.
Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:
"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.6 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.
Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.
Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.
Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.
ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.
Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.
Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.
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