Muhalefetin ’internet ve haberleşme kesilecek’ algısı çöktü! Kara propaganda işe yaramadı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için bütün kamu kurumlarının kendi görev alanlarına giren konularda hassasiyetle çalıştıklarını anlatan Sayan, "Biz de elektronik haberleşmede, internet erişiminde bir sorun yaşanmaması, vatandaşlarımızın doğru bilgiye erişmesi ve dezenformasyona maruz kalmaması, olası dezenformasyonlarla vatandaşlarımızı yanıltıcı bilgi sunanlara yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi için ilgili kamu kurumlarımızla sıkı bir koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürdük. Haberleşme hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için operatörlerin kapasite artırımı, şebekelerinde aksamaya karşı gerekli tedbirleri almaları, olası bir olumsuzluk durumunda iletişim hatlarının yedeklenmesi gibi tüm tedbirleri aldık" dedi.