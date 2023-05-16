’Yarısı Bizden’e rekor başvuru! Bakan Kurum son tarihi açıkladı! İşte 20 soruda Yarısı Bizden kampany

20 SORU - 20 CEVAP

Bakan Kurum, "20 Soruda Yarısı Bizden" başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İşte en çok merak edilen sorular ve yanıtları:

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.