KAYSE HALKA ARZ SONUÇLARI 2023! Son dakika Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?
Kayseri Şeker halka arz sonuçları son dakika açıklandı. 10-12 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar belli oldu. Peki, Kayseri Şeker kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Kayseri Şeker halka arz sonuçları nasıl oldu? İşte, ayrıntılar...
"Kayseri Şeker Fabrikası halka arz sonuçları açıklandı mı?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyordu. Beklenen haber duyuruldu. Kayseri Şeker halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Peki, Kayseri Şeker kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? Kayseri Şeker halka arz sonuçları nasıl oldu? İşte, KAYSE halka arz sonuçları!
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker FabrikasıAnonim Şirketi talep toplama süreci 3 gün sürdü.
Kayseri Şeker paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
KAYSE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş halka arz sonuçları konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu.
109.867.061 TL'lik nominal pay bireysel yatırımcıya, 2.706.689 TL çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine, 8.008.584 TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 800.000 TL'lik pay yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
16,27 TL sabit fiyatla KAYSE koduyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1.724.620.000 TL oldu.
106.000.000 TL nominal değerli pay 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere 1.619.459 yatırımcıya dağıtıldı.
Açıklamada "Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 89,1, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için yüzde 2,6, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 7,6 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.
KAYSERİ ŞEKER BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
KAYSE Kayseri Şeker paylarının 17 Mayıs Çarşamba ya da 18 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
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